40.000 Euro Schaden: Unbekannte stehlen Maschinen von Sendener Baustelle

Ein Radlader und eine Rüttelplatte sind am Donnerstag zwischen 18 und 21.30 Uhr von einer Baustelle in der Freudenegger Straße in Senden gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Beamten, die den Fall aufnahmen, eine Dieselspur von der Baustelle durch das Stadtgebiet bis zum Industriegebiet Süd verfolgen, wo sich die Spur verlor.

Nach Diebstahl von Baustelle in Senden sucht Polizei nach Hinweisen

Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 40.000 Euro und bittet Personen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 bei der Polizeiinspektion Weißenhorn oder unter der Telefonnummer 07307/910000 bei der Polizeistation Senden zu melden. (AZ)