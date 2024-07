36-Jähriger bedroht 19-Jährigen nach Autokauf in Aufheim mit Messer

Ein 19-Jähriger hat sein Auto an einen 36-Jährigen verkauft. Wie die Polizei mitteilt, sollte es am Mittwochabend zur Fahrzeugübergabe in Aufheim kommen. Der Käufer war jedoch mit dem Zustand des Autos nicht einverstanden, es kam zum Streit. In dessen Verlauf bedrohte der Käufer den Verkäufer wohl mit einem Cuttermesser.

19-Jähriger nach Auseinandersetzung in Aufheim leicht verletzt

Nach einer kurzen Rangelei habe sich der Verkäufer mithilfe seiner Begleiter befreien können, er wurde jedoch leicht verletzt. Der Käufer flüchtete mit seinen Begleitern, konnte jedoch von den angerückten Polizeistreifen im Zuge ihrer Fahndung im Umfeld angetroffen werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Weitere Ermittlungen folgen durch die Polizeistation Senden und dauern an. (AZ)

