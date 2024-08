Autofahrer findet verletzten Fahrradfahrer in Senden

Ein 27-jähriger Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall an der Kemptener Straße in Senden in der Nacht auf Freitag um kurz nach Mitternacht leicht verletzt. Wie die Polizeit mitteilt, fuhr ein 40-jähriger Autofahrer auf der Kemptener Straße in südlicher Richtung, als er aus Richtung der dortigen Ampel ein Unfallgeräusch hörte. Der Autofahrer hielt an und bemerkte einen Fahrradfahrer, der auf dem Boden lag.

Die Polizei bittet nach Unfall in Senden um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen

Der Fahrradfahrer, der laut Polizeiangaben unter deutlichem Alkoholeinfluss stand, wurde zur Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang ist derzeit noch ungeklärt, weshalb die Polizeiinspektion Weißenhorn Zeuginnen und Zeugen, die zum Unfallzeitpunkt Beobachtungen gemacht haben, darum bittet, sich unter der Telefonnummer 07309 9655-0 zu melden. (AZ)