Autofahrer wird bei Unfall nahe Hittistetten leicht verletzt

Ein 82-Jähriger missachtet beim Abbiegen in eine Straße zwischen Witzighausen und Hittistetten die Vorfahrt eines anderen Autos. Beide Wagen stoßen zusammen.

Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag zwischen Witzighausen und Hittistetten zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Den Gesamtschaden, der bei dem Unfall entstand, beziffert die Polizei auf etwa 13.000 Euro. Den Unfallhergang schildert die Polizei so: Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 82-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2029 von Witzighausen kommend in Richtung Hittistetten. An der Einmündung der Magirusstraße wollte er nach links abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines entgegenkommenden Autos. Dessen Fahrer, ein 42-Jähriger, wurde bei der Kollision der beiden Wagen verletzt. (AZ)