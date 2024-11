CCI: Die Kinder des Prinzenpaars weckten ihre Begeisterung

Fasching: Prinzenpaar CCI

Wie haben Sie sich kennengelernt?

Bei der WM 2006 im Garten von Julias Vater beim Public Viewing.

Warum wollten Sie Prinz und Prinzessin werden?

Um unsere Tochter stolz zu machen.

Woher kommt die Leidenschaft für die Fasnet?

Unsere Tochter hat im Alter von sechs Jahren begonnen, in der Garde zu tanzen und immer mehr hatte erst Mama Julia Spaß daran. Erst als die Tochter Prinzessin 2022/2023 wurde, kam Papa Alex zum Verein und brachte sich mehr ein. (AZ)

Was war Ihr bisher schönstes Fasnetserlebnis?

Ein Teil der Faschingsfamilie zu sein ist toll, die Umzüge machen besonders viel Spaß. Nun als Prinzenpaar: Den Verein repräsentieren zu dürfen bei Auftritten.

Haben Sie ein Ritual, das Sie vor jedem Auftritt praktizieren?

In Arm nehmen und ein Küsschen nimmt die Aufregung.

Worauf freuen Sie sich in ihrer Regentschaft am meisten?

Natürlich freuen wir uns auf viele schöne Momente mit unserem Narrenvolk.

Was würden Sie als Erstes bestimmen, wenn sie nicht Prinzenpaar, sondern echtes Königspaar in ihrem Ort wären?

Wir würden ein Vereinsheim mit Trainingsraum und Garten für unseren Verein zur Verfügung stellen, damit wir mehr Zeit als Vereinsfamilie zusammen verbringen können, unsere Trainingseinheiten individuell und in nur einer Halle abhalten können und unsere Vereinsplanungen, Sommerfest und so weiter dort zu veranstalten. Und natürlich nicht zu vergessen, die Erinnerungen der letzten 55 Jahre wieder an die Wände hängen, um all unserer ehemaligen, verstorbenen und Gründungsmitglieder zu gedenken und um sie zu ehren.

Zur Person Julia Hutter ist Erzieherin, Alexander Hutter gelernter Bäcker. Kinderprinz Marc I. ist Sohn des großen Prinzenpaars, Kinderprinzessin Rena I. langjähriges Tanzmariechen.