Dieb stiehlt Zuckerstreuer aus Bäckerei in Senden

Am Samstagvormittag ist bei der Polizei eine Mitteilung über einen flüchtenden Dieb in Senden eingegangen. Dieser hatte kurz zuvor einen Zuckerstreuer aus dem Café einer Bäckerei in Senden entwendet. Wie die Behörde mitteilt, konnten die eingesetzten Beamten der Polizeistation Senden aufgrund der Personenbeschreibung einen 30-jährigen, amtsbekannten Mann aus Senden ermitteln.

Sendener Dieb gab Zuckerstreuer wieder zurück

Bei einer Überprüfung der Wohnanschrift trafen sie ihn dort an. Er gab den Diebstahl zu und händigte den Zuckerstreuer wieder aus. Als Grund gab er an, selbst nicht im Besitz eines solchen Zuckerstreuers zu sein und diesen benötigt zu haben. Gegen den Zuckerdieb wurde ein Verfahren wegen eines Diebstahldelikts eingeleitet. (AZ)