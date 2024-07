Einbrecher fahren unerlaubt mit einer Kehrmaschine

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte einen Lagercontainer in der Berliner Straße in Senden aufgebrochen. Die Täterinnen oder Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten mehrere technische Geräte im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Einbrecher fuhren offenbar mit einer Kehrmaschine über den Parkplatz

Der Polizei zufolge fuhren die Einbrecher außerdem unberechtigt mit einer Kehrmaschine über den angrenzenden Parkplatz. Identifiziert werden konnten die Personen bislang nicht. Wer Hinweise zur Tat, den Täterinnen oder Tätern geben kann, wird deshalb gebeten, sich telefonisch bei der Polizeistelle Senden unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)