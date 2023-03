Erhöht Senden die Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger?

Seit Jahren sind die Sätze in Senden offenbar auf dem gleichen Stand: Nun prüft die Verwaltung, welche Bereiche in Zukunft teurer werden könnten.

Alles wird mit den Jahren teurer - nur die Gebühren bei der Stadt Senden nicht. Das zumindest beklagt Freie-Wähler-Stadtrat Franz Josef Wolfinger und möchte deswegen, dass die Sätze für Dienstleistungen der Stadtverwaltung geprüft und im Bedarfsfall angepasst werden. Die Verwaltung wird diesen Antrag nun aufnehmen und beizeiten eine Aufstellung machen, welche Leistung wie viel kostet und wo man die Gebühren erhöhen könnte. Teilweise seien die Sätze auch vorgegeben, etwa beim Personalausweis.

Wolfinger hatte bemängelt, dass die Gebührensätze teilweise seit der Euro-Einführung nicht verändert worden seien. Damals habe man den D-Mark-Betrag umgerechnet und dann sei nichts mehr passiert. "Die Damen und Herren von der Verwaltung bekommen auch mehr Geld als vor 15 Jahren, deswegen sollte die Stadt als Dienstleister auch das Geld verlangen, das die Leistung wert ist", sagte er. CSU-Fraktionsvorsitzender Theo Walder war derselben Meinung und betonte, dass der Rechnungsprüfungsausschuss dies seit Jahren fordere.

Grünen-Stadtrat: "Erhöhung ist falsches Signal an Bürger."

Anderer Ansicht war Helmut Meisel (Grüne). Es sei das falsche Signal an die Bürger, da derzeit ohnehin alle Kosten steigen, so Meisel. Zudem habe man doch schon mal Gebühren erhöht oder angepasst, was wiederum immer höher bedeute. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ( CSU) entgegnete, dass eine Gebühr eine Bezahlung für eine Leistung sei und kein willkürlicher Betrag. Der Bäcker erhöhe schließlich auch seine Preise. "Wenn wir das nicht machen, ist das nett, aber das machen nur wir." Im Gegenteil: Die Stadt verwerfe ansonsten einfach eine absolut legitime Einnahmequelle.

Laut Xaver Merk (Linke) "sollte es halt halbwegs kostendeckend sein". Generell mahnte er aber, dass eine Stadt für die Bürger arbeite und keine Firma mit Gewinnerzielungsabsicht. Stadtkämmerer Manuel Haas betont: "Eine Stadt darf mit den Gebühren keinen Gewinn machen." Er als Kämmerer begrüße den Antrag, die Verwaltung werde nun anhand eines Rahmens prüfen, ob man gewisse Bereiche anpassen muss. Pauschal angehoben werde jedoch nichts, betonte Haas. Die Kosten für einen neuen Personalausweis seien beispielsweise vorgegeben. Müllgebühren müssen kostendeckend sein. Anders sehe es etwa bei den Friedhofsgebühren aus, bei denen eine Kommune nur angehalten sei, möglichst zu 100 Prozent kostendeckend zu wirtschaften. Die Mahngebühren liegen in Senden derzeit bei 5,11 Euro, die Personalkosten seien jedoch gestiegen. In dem Bereich könnte es eine Erhöhung geben, so Haas.