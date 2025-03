Erst laufen, dann kaufen: So wird der erste Illerlauf in Senden

Am Sonntag, 23. März, geht der Iller-Lauf in Senden in die erste Runde. Organisiert wird die Veranstaltung vom Gewerbeverband Senden mit Unterstützung von SUN Sportmanagement, das auch den Einstein-Marathon veranstaltet. Zehn Kilometer legen die Teilnehmenden beim Motorrad Bayer-Lauf durch die Sendener Innenstadt zurück. Auch Walken ist erlaubt, sowohl mit Stöcken als auch ohne. Gestartet wird um 11 Uhr an der Eislaufanlage, bis spätestens 13 Uhr müssen die Läuferinnen und Läufer das Ziel am Bürgerhaus in Senden erreicht haben. Auf dem Programm stehen auch weitere Läufe und ein vielfältiges Rahmenprogramm.

Für Kinder und Jugendliche gibt es zwei kürzere Extraläufe

Auch für Kinder und Jugendliche ist einiges geboten: Die Jahrgänge 2011 bis 2019 können beim Inhofer-Jugendlauf ab 10.30 Uhr vor dem Bürgerhaus Senden 1500 Meter zurücklegen, für die Jüngeren mit den Geburtsjahren 2019 bis 2022 gibt es ab 10 Uhr den Eberhardinger-und-Bosch-Kids-Run mit 500 Metern. Um vorher in Ruhe seine Startunterlagen abholen zu können, empfehlen die Veranstalter ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde vor der jeweiligen Startzeit da zu sein.

„500 Läufer erwarten wir für den großen Lauf“, erzählt Achim Bayer vom Gewerbeverband Senden. „Circa 70 bis 100 jeweils bei den Kinder- und Jugendläufen“. Anmelden können sich Spontane am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem Start der jeweiligen Disziplin vor Ort. Beim Motorrad Bayer-Lauf kommt eine Nachmeldegebühr von fünf Euro dazu. Diese muss in bar bezahlt werden.

Um die Sieger zu ermitteln, bekommt jeder Teilnehmer einen Chip zur Zeitmessung

Beim Zehnkilometerlauf sowie beim Jugendlauf übernimmt die Firma Datasport aus Kempten professionell die Zeitmessung. Dazu bekommt jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer einen Chip, der sich auf der Rückseite der Startnummer befindet.

Ohne Chip und ohne Startnummer ist keine Zeitmessung und keine Abgabe des Gepäcks bei der Eislaufanlage möglich. Die Gepäckstücke werden nach dem Startschuss ins Ziel vor dem Bürgerhaus gebracht und können nach dem Lauf bis 13 Uhr abgeholt werden. Bei dem Chip handelt es sich um einen Einweg-Chip, der nicht mehr zurückgegeben werden muss.

Dietenbronner und Seeberger sorgen für die Verpflegung der Sportler

Alle kleinen und großen Sieger können sich ihre Urkunde nach dem Lauf aus dem Internet herunterladen. Für die Verpflegung während des Laufs sorgt Dietenbronner mit Wasser und isotonischen Getränken, Seeberger spendiert Nüsse für die sportliche Energie. Nach dem Lauf bewirten die Sendener Sportvereine die ausgehungerten Sportler. „Hoffentlich macht das Wetter mit und die Leute verweilen noch ein bisschen“, wünscht sich Bayer. „Die ersten drei Plätze werden dann auch bei einer Siegerehrung gefeiert und mit Sachpreisen für ihre Leistung belohnt“, kündigt er an.

Parken können die Besucher bei der Eislaufanlage, am Hallenbad, beim Bürgerhaus und in der gesamten City. Von 11.30 Uhr bis 13 Uhr gibt es einen Shuttle-Service vom Ziel vor dem Bürgerhaus zurück zum Start des Motorrad Bayer-Laufs bei der Eislaufanlage.

Der verkaufsoffene Sonntag lädt in ganz Senden zum Shoppen ein

Parallel zum ersten Illerlauf ist an dem Wochenende in Senden einiges geboten. Der verkaufsoffene Sonntag lädt zum Bummeln durch die Stadt ein. Im Illerforum und auf dem Marktplatz bietet die „Messe mit Herz“ ein buntes Programm, mit spannenden Mitmachaktionen für Groß und Klein und weiteren Einkaufsmöglichkeiten.

Marktschreier auf dem Sendener Festplatz

Von Freitag bis Sonntag wandelt sich der Festplatz in Senden in ein Marktspektakel mit verschiedenen traditionellen Marktschreiern. Die echte Gilde der Marktschreier, die in diesem Jahr ihr 55-jähriges Jubiläum feiert und der Hamburger Fischmarkt gastieren drei volle Tage in Senden.

Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Imbiss- und Getränkestände, unter anderem Käthe Kabeljau mit Fischspezialitäten von der Waterkant in allen Variationen von der Nord- und Ostseeküste, ein Schwenkgrill mit Münsterländer Spezialitäten auf Holzkohle zubereitet, Crêpes, Langos, holländische Pommes und Frikandel serviert vom Amsterdamer Piet und vieles mehr. Ein bunter Krammarkt rundet das Event ab.