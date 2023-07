Senden

vor 20 Min.

Die Tennisanlage in im Sendener Freudenegg wird erweitert

Plus Spielerinnen und Spieler können sich freuen: Im Winter stehen ihnen in Zukunft zwei Hallen mehr zur Verfügung. Und auch sonst sind einige Veränderungen auf der Anlage geplant.

Von Carolin Lindner

Das wird Tennisspieler in der Region vor allem für ihr Training im Winter freuen: Die Tennisanlage im Sendener Stadtteil Freudenegg soll erweitert werden. In einem Bauantrag skizzierten die Betreiber, die Tennis und Veranstaltungen Senden, ihr Vorhaben. Am deutlichsten tritt hervor, dass es in Zukunft mehr Plätze in der Halle geben wird – und das, obwohl die Anlage bereits aktuell stolze fünf unter Dach besitzt. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, können Tennisspielerinnen und -spieler ihren Sport auf sieben überdachten Plätzen ausüben. Zudem sollen die Vereinsräume verändert werden.

Tennis ist als Sportart in der Region weit verbreitet, doch im Winter stehen viele Spielerinnen und Spieler vor einem Problem: Es ist oft schwer, einen überdachten Platz zu finden, um zu trainieren. Gerade im südlichen Landkreis ist Freudenegg neben Illertissen und Vöhringen eine beliebte Anlaufstelle. Denn Weißenhorn hat beispielsweise zwei Tennisvereine, aber keinen überdachten Platz. In Vöhringen wird jeden Winter ein Zelt aufgebaut – doch die Möglichkeiten sind dennoch rar und die Plätze immer schnell ausgebucht, wie Spielerinnen und Spieler berichten. Auch die Betreiber bestätigen, dass die Nachfrage nach Hallenplätzen sehr hoch sei. Diese können demnach von 16 bis 22 Uhr bespielt werden.

