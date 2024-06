Senden

06:00 Uhr

Gelbe, blaue oder schwarze Tonne: Der Trenn-Bär kennt sich aus

Plus Der Gelbe Sack ist passé, die Gelbe Tonne aber hat auch so ihre Tücken. In Senden ankerte daher eine bundesweite Aktion, die den korrekten Müll-Wurf lehrt.

Von Thomas Vogel

Ein halbes Jahr nach Einführung der Gelben Tonne anstelle des Gelben Sacks in Senden vermelden Kristina Maier und Johannes Nolle, die in der Stadtverwaltung dafür zuständig sind: "Es läuft." Zwar würden immer noch Leute im Rathaus aufschlagen mit der Bitte um ein Packerl "Gelber Säcke", doch es werden immer weniger. Die Tonnen würden in der Regel auf den Tag genau abgeholt, wenige Beschwerden stehen für das Gegenteil. Es gibt aber auch Kritik.

Bei Platzproblemen in der Tonne kann leichtes Pressing helfen

Die entzündet sich an der Kapazität der Tonne. Obwohl von beeindruckendem Volumen, reiche sie manchen immer noch nicht aus. Nolle empfiehlt dann leichtes Pressing, räumt aber ein: Säcke durfte man einst beliebig viele abfüllen, bei der Tonne aber herrscht die strikte Limitierung. "Das Stadtbild aber hat sich klar verbessert", listet Nolle als klare Verbesserung auf, schon, weil jetzt nichts mehr aufplatzen kann so wie noch in der Säcke-Ära. Vom Winde "verblasenes" Material habe klar abgenommen. Auch Frühstarts, hauptsächlich ein innerstädtisches Phänomen, seien keine mehr bekannt geworden: Jemand stellte dabei einen Sack auf die Straße, der bald darauf zu einem wilden Haufen anwuchs, obwohl der Abholtermin noch in weiter Ferne lag. Mit Tonnen würde der Zeitraum der Abholung weitaus präziser eingehalten, so eine weitere Beobachtung der Zuständigen.

