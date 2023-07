Neues Gewerbegebiet kommt voran: Was sich beim Schallschutz ändert

Plus Das neue Gewerbegebiet an der St.-Florian-Straße kommt weiter voran. Im Bebauungsplan werden Details zum Schall verändert, die sich positiv auf die Betriebe auswirken dürften.

Das Gewerbegebiet an der Feuerwehr in Senden kommt weiter voran. Die Flächen des neu überplanten Gebiets "St.-Florian-Straße III" sind nach Angaben der Sendener Stadtverwaltung dringend notwendig, weil viele heimische Handwerker neue Flächen suchen, nachdem sie ihren Betrieb vergrößert haben.

Ursprünglich wollte auf der Fläche einmal die Firma Mayser neu bauen, die Pläne zerschlugen sich jedoch. Nun soll das Gebiet in mehrere Parzellen geteilt und vor allem ortsansässigen Betrieben zur Verfügung gestellt werden. Ausgeschlossen werden Logistiker, da die Kreuzung St.-Florian-Straße/Kreisstraße NU 3 laut Verwaltung für ein hohes Verkehrsaufkommen nicht geeignet sei, und Einzelhandel als Konkurrenz zur Innenstadt.