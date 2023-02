Senden

17:15 Uhr

Die nächsten Jahre werden hart: Dafür gibt Senden das meiste Geld aus

Plus Schulen, Kitas und Bauprojekte: 2023 gibt Senden dafür fast 30 Millionen aus – der Haushaltsentwurf ist so hoch angesetzt wie nie zuvor. Eine finanzielle Gratwanderung.

Von Carolin Lindner

Die Jahre 2023 und 2024 werden hart für Senden. So formulierte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf die Finanzlage der Stadt zu Beginn der aktuellen Haushaltsberatungen. Die Stadt könne alle Aufgaben erfüllen, aber für Wünsche gebe es keine Luft mehr. Der Etat hat ein planmäßiges Volumen in Höhe von 80,2 Millionen Euro - das höchste in der Geschichte Sendens. Auf den Verwaltungshaushalt, in dem regelmäßige Ausgaben wie Personalkosten stehen, entfallen 52,4 Millionen Euro (2022: 50,2 Millionen). Der Vermögenshaushalt beinhaltet 27,8 Millionen (2022: 19 Millionen), hier werden die anstehenden Projekte abgebildet.

