Höhere Energie- und Personalkosten machen Senden zu schaffen

Plus Die steigenden Heizkosten wirken sich auf den Etat aus. Einige Bereiche haben sich zudem noch nicht vollständig von den Einschränkungen in der Corona-Hochphase erholt.

Die Corona-Pandemie nimmt aus rein finanzieller Sicht mittlerweile weniger Einfluss auf die Stadt Senden. Doch es gibt Ausnahmen: In öffentlichen Einrichtungen wie Bürgerhaus oder See- und Hallenbad ist laut Haushaltsbericht zwar ein Aufwärtstrend zu beobachten, "die Einnahmehöhe, die vor der Pandemie erzielt wurde, wird allerdings noch nicht erreicht". Soll heißen: Die Einrichtungen schreiben mehr Defizite als vor der Pandemie.