Wie erziehe ich einen Hund richtig? Hundetrainer Holger Schüler gibt Tipps

Lokal Holger Schüler referiert in Senden über das Training von Hunden - und gibt missglückte Formen des Zusammenlebens von Tier und Herrchen zum Besten.

Holger Schüler ist ein Hunde-Versteher. Das bewies er auf der Bühne des Sendener Bürgerhauses in seiner knapp zweistündigen Hundeerziehungsshow. Mit den eigenen Hunden, allen voran Hündin Dakota, zeigte der Hundetrainer und Buchautor, wie es aussehen kann, wenn Hund und Mensch harmonieren. Man könnte auch sagen: Wenn sie wissen, was sie voneinander zu erwarten haben.