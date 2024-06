Drei Unternehmen aus dem Kreis Neu-Ulm gehören zu Bayerns stärksten Mittelständlern

Sechs Kriterien prüfte die Unternehmensgruppe Creditreform, nur sieben Prozent der Firmen aus dem verarbeiteten Gewerbe schafften es in die Rangliste.

Drei Unternehmen aus dem Landkreis Neu-Ulm zählen zu Bayerns stärksten Mittelständlern. Das geht aus einer Rangliste hervor, die die Unternehmensgruppe Creditreform im Auftrag des SZ Instituts erstellt hat. Die Unternehmen aus Senden und Illertissen landen dabei auf den Plätzen 81, 83 und 181. Die Ränge beziehen sich auf die Wachstumsstärke der Firmen. Alle 213 im Ranking geführten Unternehmen können nach Angaben des SZ Instituts aber als als gleichwertige Sieger der Analyse betrachtet werden.

Ranking "Bayerns Stärkste Mittelständler 2024" des SZ Instituts

Die Kriterien für einen Platz in der Rangliste "Bayerns Stärkste Mittelständler 2024" waren Auftragslage, Zahlungsmoral, Entwicklung der Beschäftigtenzahlen, Realistische Umsatzentwicklung, Positives Bilanzrating sowie ein Bonitätsindex von 250 oder besser. Als Mittelstandsdefinition wurde der Kriterienkatalog des IfM Bonn verwendet. Für die Aufnahme in die Untersuchung wurde eine Mitarbeiterzahl zwischen zehn und 499 Mitarbeitern und ein Jahresumsatz zwischen 2.000.001 Euro und 50 Millionen Euro vorausgesetzt. Nur Betriebe aus dem verarbeitenden Gewerbe wurden berücksichtigt. Insgesamt haben in ganz Bayern 2.942 Unternehmen die Voraussetzungen für die Teilnahme an der Analyse erreicht, 213 beziehungsweise sieben Prozent landeten in der Spitzengruppe. Das SZ Institut gehört zum Süddeutschen Verlag, der die Süddeutsche Zeitung herausgibt.

Kaiser Insektenschutz aus Senden erreichte Rang 81, das metallverarbeitende Unternehmen Zeh Präzisionsteile aus Illertissen landete auf dem 83. Platz und das Kama-Kraftfutterwerk aus Senden wird auf Platz 181 geführt. Den ersten Rang nimmt Mosa aus Allershausen im Landkreis Freising (Oberbayern) ein. Die Firma stellt seit über 60 Jahren Stromerzeuger, Schweißaggregate und Lichtmasten her. Es folgen der technischer Dienstleister Josef Röhrl aus Schierling im oberpfälzer Landkreis Regensburg (Elektro- und Kabelbau, Freileitungsbau sowie Gas- und Wasserleitungsbau). Platz drei wird von MLase aus Germering im Landkreis Starnberg (Oberbayern) belegt, ein weltweit führender Anbietern von UV-Licht-basierten medizinischen und industriellen Produkten. (AZ)