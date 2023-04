Senden

vor 24 Min.

Neuer Pächter fürs Bürgerhaus steht fest: In Zukunft wird türkisch gekocht

Plus Der Pächter des indischen Restaurants Maharaja will aus seinem Vertrag raus – nun steht sein Nachfolger fest. Der hat große Pläne für die Gaststätte in Sendens Stadtmitte.

Von Carolin Lindner

Im Restaurant des Sendener Bürgerhauses steht ein Wechsel an. Bereits vor einigen Monaten hat der derzeitige Pächter Mandeep Singh, der das indische Restaurant Maharaja betreibt, den Wunsch geäußert, den Vertrag aus persönlichen Gründen frühzeitig aufzulösen. Nun hat die Stadt Senden einen Nachfolger gefunden: In Zukunft soll es im Bürgerhaus gehobene türkische Küche geben. Und auch für potenzielle Veranstalter ändert sich einiges im Illertalforum.

Der derzeitige Pächter der Gaststätte im Bürgerhaus hatte bereits im Herbst vergangenen Jahres bei der Stadtverwaltung Senden angefragt, ob er den Vertrag vorzeitig auflösen dürfe. Singh übernahm das Restaurant im Jahr 2018, nachdem es seit dem Auszug von Hiebl's Nudelei ein Jahr leer gestanden war. Es sei gut angelaufen, berichtete Jürgen Gerner, der als Vertrauter der Familie Singh die Gespräche mit der Stadt führte. Im Zuge der Corona-Pandemie seien die Sorgen aber gewachsen. Hinzugekommen sei dann die aktuelle Krise rund um Energieknappheit und Inflation. Als Vater zweier junger Kinder sehe Singh sich "nicht mehr in der Lage, das Unternehmen wirtschaftlich in die Zukunft zu führen", so Gerner. In Absprache mit der Stadt habe man daher versucht, den bis Ende 2023 gültigen Vertrag vorzeitig zu beenden.

