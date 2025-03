Landratsamt beendet verbotene Baggerarbeiten im Wasserschutzgebiet

Das Landratsamt Neu-Ulm hat Bauarbeiten und Kiesabbau auf dem Areal eines Unternehmens in Senden beendet. Nach Angaben des Grundstückseigentümers sollte eine Lagerfläche hergestellt werden, teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage unserer Redaktion mit. Doch durch die Arbeiten drohte eine Verunreinigung des Trinkwassers – gegraben wurde im Wasserschutzgebiet für die Trinkwasserversorgung der Stadt Senden.

Die Behörde sei am 3. März über die Arbeiten in der Gemarkung Wullenstetten informiert worden, teilt eine Sprecherin des Landratsamts mit. Am 5. März habe man eine Kontrolle vorgenommen und dabei festgestellt, dass ein Bagger den Kies bis zum Grundwasser ausgebaggert hatte, also circa fünf bis sechs Meter unter der Geländeoberkante. Die Bauarbeiten wurden sofort eingestellt. Es ist verboten, die Erdoberfläche im Wasserschutzgebiet zu öffnen, wenn die Schutzfunktion der Deckschichten wesentlich gemindert wird. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit.

Bauarbeiten in Senden: Landratsamt Neu-Ulm stoppt Kiesabbau wegen Gefährdung des Trinkwassers

Der Eigentümer wollte den Kies ausbaggern und am Ort gelagerten Humus einbauen. Doch auch das ist verboten, weil das Grundwasser durch den Humus verunreinigt werden könnte. Zum Schutz des Wassers wurde die Grube sofort wieder mit dem ausgebaggerten Kies aufgefüllt.

Drei wichtige Fragen sind noch offen: Welches Material wurde eingebaut, woher stammt es und kann es negative Auswirkungen auf das Grundwasser haben? Um das zu klären, muss der Grundstückseigentümer ein Bodenschutzgutachten bezahlen. Der Auftrag ist vergeben, für Ende März/Anfang April sind „15 Rammkernsondierungen und Beprobungen von Boden und Grundwasser“ vorgesehen. Die Ergebnisse werden dem Landratsamt vorgelegt und von diesem beziehungsweise dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth bewertet. Die Stadt Senden überwacht laufend die Trinkwasserqualität der zwei Kilometer nördlich gelegenen Brunnen. „Es liegt keine Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität vor“, teilt die Sprecherin des Landratsamts abschließend mit. Der Geschäftsführer des Unternehmens äußerte sich auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu dem Vorfall.