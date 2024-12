Mehrere Zähne ausgeschlagen: Streit in Senden eskaliert

Im Zuge eines Streits in einem Sendener Wohngebiet sind einem 24-Jährigen am Samstagnachmittag mehrere Zähne ausgeschlagen worden. Zudem erlitt er Verletzungen an Kiefer und Nase. Der Täter ist bislang unbekannt, neben ihm waren noch weitere Personen vor Ort, so die Polizei einer Pressemitteilung. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung hat die Polizei Senden Ermittlungen eingeleitet. (AZ)

Zahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Körperverletzung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis