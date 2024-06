Senden/Memmingen

vor 24 Min.

Mann aus Senden fälscht Krebsdiagnose, um Geldauflage nicht zahlen zu müssen

Plus Ein 32-Jähriger aus Senden hat sich wohl selbst eine schwere Pankreas-Krebserkrankung diagnostiziert. Was vor Gericht noch geklärt werden muss.

Von Wilhelm Schmid

Im Sprichwort heißt es zwar "Lügen haben kurze Beine", doch ein 32-Jähriger aus Senden hat es laut Anklage immerhin verstanden, ein Lügengebäude über mehrere Jahre aufrechtzuerhalten, ehe es zusammenbrach. Und selbst danach verzögert sich die gerichtliche Aufarbeitung noch immer.

Was geschehen war: Der Mann hatte im Geschäft seines Vaters mitgearbeitet, und als dieser unerwartet starb, musste er den Betrieb weiterführen. Dies gelang ihm aber nicht, weil der Laden zuvor schon hoch verschuldet war und so setzte der Angeklagte das Ganze endgültig in den Sand. Anscheinend, so war vor Gericht andeutungsweise zu hören, hatte er dann jeweils einen Kredit mit dem nächsten weiter finanziert – ohne die Schulden bezahlen zu können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

