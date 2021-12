Neue Grundschule in Senden: Die Kritik an dem Projekt reißt nicht ab

Plus Die Architekten haben die aktuellsten Pläne für die neue Grundschule vorgestellt. Den Grünen sind die Kosten noch immer viel zu hoch. Sie kritisieren vor allem die Schulturnhalle.

Die Planung der neuen Grundschule am Sendener Schulzentrum ist einen Schritt weiter: Die Stadt stellt nun nach der Zustimmung des Bauausschusses einen Antrag auf Kostenförderung bei der Regierung von Schwaben. Die Verwaltung rechnet mit Gesamtkosten von 19,2 Millionen Euro für Haus, Turnhalle, Ausstattung und Außenanlagen.