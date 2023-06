Senden

vor 33 Min.

Neuer Pächter: Ehemaliges Parkcafé in Senden ist jetzt "Casa del Olivo"

Plus Nikolai Vasilev eröffnet das Casa del Olivo im Sendener Stadtpark. Serviert werden dort mediterrane Spezialitäten, der Fokus liegt auf frischem Fisch.

Von Stefan Kümmritz

Das Bellini im Sendener Stadtpark ist Geschichte. Aus familiären Gründen, wie es offiziell heißt, hat der Betreiber des beliebten Restaurants, dem ehemaligen Parkcafé, das Bellini aufgegeben. Doch es ist dort schon wieder Leben eingekehrt: Nikolai Vasilev, der jahrelang das Il Mio beim TSV Neu-Ulm im Muthenhölzle betrieben hat, ist der neue Pächter. Nach erheblichen Umbaumaßnahmen hat er das Lokal am Donnerstag unter dem Namen Casa del Olivo neu eröffnet. Wie zuvor im Bellini soll auch im Casa del Olivo mediterrane, insbesondere italienische Küche geboten werden.

Nikolai Vasilev, der auch in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm an zwei Stätten kulinarische Köstlichkeiten anbietet, hat mit seiner Frau Stephanie, die im Blaubeurer Adler das Sagen hat, und seinen Helferinnen und Helfern das ehemalige Bellini fast komplett verändert. Die Terrasse ist zwar geblieben, sie wird aber mit neuen Tischen und Stühlen bestückt und der Boden besteht nun aus hellgrauen Steinplatten. Die Hausfassade wurde etwas mediterran gestaltet, kleine Olivenbäume zieren den Außen- wie Innenbereich und dokumentieren so den Namen des Restaurants. Im freundlich gestalteten Innern mit braunen Holztischen und modernen Bildern an den Wänden ist insbesondere durch die Verlegung des Barbereichs mehr Platz als zuvor, und zwar für 48 Gäste. Auf der Terrasse können im Normalfall 40 Besucherinnen und Besucher bewirtet werden.

