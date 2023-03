Neues Schulzentrum in Senden kommt ans Fernwärmenetz

Mit dem Bau des Wohngebiets am Stadtpark wandert die Fernwärmeleitung nah genug an die Schulgebäude. Damit sind diese zukunftsfähig mit Wärme versorgt.

Das neue Schulzentrum bekommt einen Anschluss ans Fernwärmenetz in Senden. Diese Investition in die sichere Energiezukunft kostet die Stadt Senden insgesamt 262.000 Euro - damit sind dann alle bisher bestehenden und zukünftigen Gebäude angeschlossen an das Netz, das die Stadtwerke Ulm in Teilen Sendens betreiben. Bis es so weit ist, wird es aber noch ein wenig dauern. Denn zuerst wird das nebenanliegende, neue Wohngebiet am Stadtpark angeschlossen.

Derzeit wird das Schulzentrum noch über eine Heizzentrale in der Mittelschule mit Wärme versorgt. Mit angeschlossen sind auch die Wirtschaftsschule und die Dreifachturnhalle. Der Wärme-Liefervertrag mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) läuft jedoch im Sommer dieses Jahres aus - und soll auch nicht verlängert werden. Grund sind mehrere Lecks, zudem ist das Blockheizkraftwerk seit einem Jahr aus Altersgründen nicht mehr betriebsbereit, die Anlage werde derzeit mit hohem Instandhaltungsaufwand betrieben. Das Netz zwischen den Gebäuden stammt aus den 70er-Jahren und müsse ebenso gerichtet werden. All das sind Gründe, nach einer neuen Wärmeversorgung zu suchen.

Für den Anschluss von vier Gebäuden zahlt Senden rund 260.000 Euro

Man habe sich auch mit der Geothermie und einer Pelletheizung beschäftigt, erklärte Verwaltungsmitarbeiter Heiko Rebmann. Doch die erste Variante sei aus geologischen Gründen nicht möglich und Pellets deutlich teurer als die Fernwärme. Diese biete vor allem in der derzeitigen Bauphase am Schulzentrum eine gute Gelegenheit, alle Gebäude anzuschließen. Für die vier Gebäude (Wirtschafts-, Mittel- und neue Grundschule sowie die neue Turnhalle) werden dann 262.000 Euro fällig. Dabei fallen die Anschlüsse an die bestehenden Gebäude teurer aus als an die Neubauten, da zusätzliche Anpassungen nötig seien. Die Verwaltung sei seit einigen Jahren mit den SWU in Kontakt, der Anschluss wird nun dank des neuen Wohngebiets am Stadtpark möglich.

Die Leitung der Fernwärme wird im Jahr 2024 durch den Stadtpark in Richtung neues Wohngebiet gelegt. Doch schon jetzt nutzen einzelne Gebäude die Fernwärme über ein sogenanntes Inselnetz, an das zunächst auch das Schulzentrum angeschlossen wird. Die Stadträte stimmten zu, den SWU den Auftrag für einen Anschluss ans Fernwärmenetz zu erteilen.