Neujahrsempfang 2023: Eine Portion Mut aus Senden

Plus Auf dem Neujahrsempfang stimmt Sendens Bürgermeisterin nachdenkliche Töne an und motiviert die Bürger. Zudem gibt sie einen Überblick über laufende Projekte.

Es waren viele warme Worte zu hören, die Mut machen sollen: Auf dem Neujahrsempfang der Stadt Senden haben die zahlreichen Besucherinnen und Besucher Motivation und positiven Schwung entgegen- und mitnehmen können. Erwartungsgemäß war der Rückblick der Rednerinnen und Redner stark durch den Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie geprägt. Für Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf war es gar der erste Neujahrsempfang ihrer Amtszeit in Präsenz.