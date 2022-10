Papiercontainer brennt: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein Altpapiercontainer ist in Senden in Vollbrand geraten, ein weiterer Container wurde beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei und Feuerwehr sind am Freitagabend gegen 19.20 Uhr in die Erich-Rittinghaus-Straße gerufen worden. Ein Altpapiercontainer war in Vollbrand geraten und ein angrenzender Container ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden.

Da eine Selbstentzündung des Papiercontainers nicht in Betracht kommt, geht die Polizei davon aus, dass unbekannte Personen diesen in Brand gesteckt haben. Es entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Senden unter Telefon 07307/91000-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)