Rauchentwicklung bei Photovoltaikanlage in Senden

Der Bewohner eines Reihenhauses in Senden teilte am Samstagnachmittag mit, dass dessen Photovoltaikanlage auf dem Dach in Brand geraten sei. Wie die Polizei mitteilt, rückte die Freiwillige Feuerwehr Senden mit sechs Fahrzeugen zur Einsatzörtlichkeit aus. Vor Ort konnten die Feuerwehrleute jedoch schnell einen Brand ausschließen, sodass von einem technischen Defekt der Anlage ausgegangen wurde.

Bislang unklar, wieso PV-Anlage in Senden anfing zu rauchen

Wieso die Anlage angefangen habe zu rauchen, konnte abschließend nicht geklärt werden. Ein Techniker soll dies in den nächsten Tagen klären. Alle Bewohner des Hauses blieben unverletzt und kamen mit einem leichten Schrecken davon. Ein Sachschaden sei laut Angaben der Feuerwehr bislang nicht entstanden. (AZ)