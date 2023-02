Senden

Rekord-Etat in Senden enthält viel Geld für Kitas und Schulen

Plus Die Stadträte haben den diesjährigen Haushaltsentwurf für Senden beschlossen – jedoch nicht ohne an so mancher Stelle Kritik zu üben.

Von Carolin Lindner

Den Fraktions-Bilanzen des Haushaltsentwurfs ging eine Diskussion um Personalstellen voraus. Einige Räte waren gegen die geplante Stelle eines Büroleiters. Rainer Strobl ( CSU) stellte den Antrag, sie zu streichen. Es habe bislang auch so in der Verwaltung funktioniert oder man müsse umstrukturieren. Helmut Meisel (Grüne) war der gleichen Meinung und führte zudem die steigenden Personalkosten an. Theo Walder (CSU) hielt dagegen, die Stelle sei sinnvoll, da mit der bisherigen Struktur kein optimaler Betrieb zu gewährleisten sei. Auch Franz-Josef Wolfinger ( Freie Wähler) sagte, man brauche jemanden, der in der Verwaltung den Blick über das große Ganze behalte. Der Antrag wurde abgelehnt.

