Roller wird erst gestohlen und dann in Wiese gefunden

Jemand hat nachts einen Roller in Senden gestohlen. Ein Passant fand das Gefährt am nächsten Tag auf einer Wiese.

Ein blauer Roller ist in der Nacht zum Samstag im Bereich der Hauptstraße und Zeisestraße in Senden gestohlen worden. Ein Passant entdeckte das Gefährt am späten Samstagvormittag auf einer Wiese bei Möbel Inhofer und verständigte die Polizei. Der Roller wurde leicht beschädigt an den Eigentümer ausgehändigt. Hinweise nimmt die Polizeistation Senden unter der Telefonnummer 07307/910000 entgegen. (AZ)