Sekundenschlaf: Junge Autofahrerin baut Unfall

Am frühen Freitagabend kam eine junge Fahranfängerin mit ihrem Auto auf der A7 bei Senden von der Fahrbahn ab und kollidierte auf dem Weg in den Süden mit den Leitplanken. Ihre beiden Freundinnen und sie blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt nach Schätzung der Polizei rund 12.000 Euro. Als Ursache gab sie an, eingeschlafen zu sein. Viele Umstände können zu Sekundenschlaf führen. Die Polizei empfiehlt daher, ausreichende Pausen bei längeren Fahrten einzuplanen. Gerade monotone Autobahnfahrten bergen die Gefahr, schleichend die Konzentration zu verlieren, heißt es im Bericht der Autobahnpolizei. (AZ)

