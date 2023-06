Senden

13:00 Uhr

Senden braucht ein neues Innenstadtflair

Plus Erneuter Anlauf für ein schöneres Lebensgefühl im Zentrum: Mit zwei Projekten will die Stadt Senden den Einzelhandel zukunftsfähig machen und die Innenstadt grüner gestalten.

Von Carolin Lindner

Senden braucht dringend ein neues Innenstadtflair. Das ist ein Fazit aus einer Untersuchung zur Zukunft des Sendener Zentrums. Damit sich die wenig erfreuliche Ist-Situation ändert, soll das Gebiet in mehreren Bereichen neu überplant werden. Betroffen davon ist auch der Einzelhandel im Zentrum.

"Senden braucht dringend Anziehungspunkte", betont Gerd Baldauf vom gleichnamigen Architekturbüro aus Stuttgart, der die Untersuchungen zum Zukunftskonzept für die Innenstadt gemacht hat. Diese können durch attraktive Architektur, angenehme Aufenthaltssituationen im öffentlichen Raum und soziale Anziehungspunkte geschaffen werden. Das Flair müsse einfach besser werden. Derzeit gebe es "im Bestand nur sehr begrenzt attraktive Stadtsituationen", beschreibt Baldauf. Grund dafür sei unter anderem, dass die Ortsmitte in Senden kein klassischer historisch gewachsener Stadtkern sei. Dieser sei auch nicht einfach so herzustellen, weswegen man mit den gegebenen Strukturen umgehen müsse. Zudem könne der Sendener Ortskern der Einzelhandelskonkurrenz aus den "extrem leistungsfähigen Bereichen" des Sendener Nordens wenig entgegensetzen. Deswegen war Baldaufs Idee, die Nahversorgung für die Wohnbereiche rund um die Stadtmitte in den Fokus zu rücken.

