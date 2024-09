Senden lässt mehr als 800 Leuchten reparieren oder tauschen

Bereits im Dezember 2016 hatte der Sendener Stadtrat die Verwaltung beauftragt, bei der Straßenbeleuchtung defekte Lampen durch LED-Leuchtenköpfe zu ersetzen. Für die folgenden zehn Jahre sollten dafür auch Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. Zwischen 2017 und 2022 wurden bereits insgesamt 1121 Leuchten ausgetauscht. Für das laufende Jahr hatte die Verwaltung zunächst die Reparatur beziehungsweise den Austausch von weiteren 605 Leuchtmitteln ausgeschrieben.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben den Auftrag bei einer Kostensumme in Höhe von rund 41.200 Euro brutto ebenso erhalten wie einen weiteren bezüglich der Reparatur beziehungsweise des Austauschs von weiteren 805 Leuchten in diesem Jahr, wobei hier noch Kosten in Höhe von gut 54.800 Euro anfallen. Im Verwaltungshaushalt seien noch 100.000 Euro für diese Maßnahmen vorhanden, heißt es seitens der Stadt. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss der Stadt Senden hat der Vergabe der Arbeiten an die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm in seiner jüngsten Sitzung komplett zugestimmt.