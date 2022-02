Senden

vor 17 Min.

Diese Pläne hat Sendens Bürgermeisterin für das neue Jahr

Peter Czermak, Mediziner aus Wullenstetten, wurde von Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf für sein Engagement in der Pandemiebekämpfung geehrt.

Plus Der traditionelle Neujahrsempfang in Senden musste auch heuer wieder entfallen. Als Ersatz gibt es die Neujahrsansprache online. Auch die Pandemie ist Thema.

Von Angela Häusler

Das Coronavirus hat auch dem diesjährigen Neujahrsempfang der Illerstadt seinen Stempel aufgedrückt: Zum zweiten Mal in Folge übermittelte die Sendener Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf ihre Neujahrsrede per Video. Ende Januar ging die Aufnahme nun online. Sie machte darin die zahlreichen baulichen Vorhaben der Kommune zum Thema und ehrte den Wullenstetter Mediziner Peter Czermak für sein Engagement in Sachen Pandemiebekämpfung.

