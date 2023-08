Senden-Ay

vor 16 Min.

Ehepaar Zwerger feiert Eiserne Hochzeit: Es war Liebe auf den ersten Blick

Plus Sebastian und Antonie Zwerger aus Ay feiern ihre Eiserne Hochzeit. In all den Jahren haben sie einiges gemeinsam gemeistert - und sind beide immer noch sehr engagiert.

Von Stefan Kümmritz

Man kann es nicht anders sagen: Antonie und Sebastian Zwerger haben es in ihrem Leben weit gebracht. Beide sind 86 Jahre alt, sie haben am Mittwoch ihren 65. Hochzeitstag, also die Eiserne Hochzeit, gefeiert, und sie haben bei ihren Reisen ganz weit entfernte Ziele angesteuert wie Neuseeland, Australien, Hawaii oder Kanada. Dabei sind sie doch in ihrer Heimat, in Senden-Ay, fest verwurzelt. Auch, weil ihre Tochter und ihre beiden Enkelkinder in der Nähe leben. Und: Weil sie in Ay ihr Häusle mit einem kleinen, sehr gepflegten Garten haben.

Antonie und Sebastian Zwerger haben sich 1956 in der Nördlinger Gastwirtschaft „Silbernes Lamm“ kennengelernt, in der sie arbeitete und er als Gast dort war. Es war so etwas wie die Liebe auf den ersten Blick. Die Chefin der Wirtschaft, so erzählt Sebastian Zwerger, hatte mehr als ein Auge auf ihn geworfen, bei ihm aber keine Chance. Er war damals eine ganz auffällige Erscheinung. „Ich war der Modekönig von Oettingen“, erzählt der Jubilar. „Ja, er war ein richtiger Stenz“, erinnert sich seine Frau. „Er trug einen Trenchcoat, einen Hut, einen Schal und Lederhandschuhe.“ Als die beiden dann heiraten wollten, waren die Eltern im Prinzip einverstanden, aber Sebastian Zwergers Vater bestand darauf, dass sie warten, bis sie 21 Jahre alt sind. Früher wurde man erst mit 21 volljährig. Also musste sich das Paar gedulden. 1958 war es dann so weit. Die Hochzeitsglocken läuteten und aus dem Gewitterhimmel ertönte lauter Donner. Später kam die Sonne heraus und einer der beiden Pfarrer, die die Trauung vornahmen, meinte, das komme auch in der Ehe öfter vor, aber nach jedem Gewitter scheine auch wieder die Sonne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

