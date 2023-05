Senden

So möchte Senden eine demenzfreundliche Kommune werden

Plus Die Freiwilligenagentur will das Angebot für pflegende Angehörige und Demenzkranke erweitern. Ein anderer Bereich fällt dafür in Zukunft weg.

Von Carolin Lindner

Bei der Freiwilligenagentur "Ehrenwert" in Senden ist einiges neu: Ende März ist der Bereich aus dem Rathaus ausgezogen, weil dort mehr Platz für Büroräume nötig war. Seit April finden die Bürgerinnen und Bürger die Freiwilligenagentur im Seniorentreff. Leiterin Nicol Fischäß sieht in dem Umzug positive Seiten: Nun ist eine bessere Vernetzung mit dem Seniorentreff und dem Familienstützpunkt möglich. Beide Sendener Organisationen sind wichtige Partner für die Ehrenamtler der Freiwilligenagentur. Fischäß kann jedoch nicht nur Positives berichten.

Sorgen bereitet der Leiterin die Nachbarschaftshilfe. Was gerade in den schweren Corona-Zeiten so wichtig war, sei derzeit fast zum Erliegen gekommen. Wo vor wenigen Jahren noch jüngere Sendener für Senioren einkaufen gegangen sind, meldet sich heute kaum mehr jemand, der Zeit hat, anderen zu helfen. Auf der anderen Seite nimmt die Zahl der Hilfesuchenden immer stärker zu. "Wir haben wochenlang Ehrenamtliche gesucht, die in der Nachbarschaftshilfe unterstützen könnten, es kamen fast gar keine Antworten", sagt Fischäß. Zudem werden die Ansprüche immer höher – auf beiden Seiten. Die Helfer haben auch immer weniger Zeit und überlegen sich genau, in welchem Bereich sie tätig werden wollen. Die Hilfesuchenden kommen dagegen mit immer komplizierteren Anliegen auf die Verwaltung zu. Viele wollen beispielsweise kostenlose Handwerker oder einen Fensterputzer. Das gehöre aber nicht zu den klassischen Hilfsleistungen, die ja kostenlos seien. Auch weil es in den Markt eingreife, "und das können wir als Verwaltung wirklich nicht tun", so Fischäß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

