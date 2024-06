Stadt macht Zugeständnisse für Mitbestimmung beim Seniorentreff

Plus Die Stadt Senden erlässt eine neue, noch leicht abgeänderte Geschäftsordnung für den Seniorentreff. Eine Sache ist allerdings noch nicht geklärt.

Der Arbeitskreis des Seniorentreffs Senden hat in der Frage der von der Stadt verfassten neuen Geschäftsordnung für diese Einrichtung einen gewissen Erfolg erzielt. Die Vorsitzende des Arbeitskreises, Rosy Engelhardt, kann damit nach eigenen Worten „grundsätzlich leben“. Nach mehreren Diskussionsbeiträgen aus den Reihen des Hauptausschusses, der vor voll besetzten Zuhörerreihen tagte, sowie von Vertretern der Stadt, allen voran Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf, wurde die neue, noch leicht abgeänderte Geschäftsordnung vom Ausschuss mit elf Ja- und vier Nein-Stimmen angenommen. Zuvor hatten die Ausschussmitglieder eine beantragte Vertagung des Tagungsordnungspunkts mehrheitlich abgelehnt.

Insbesondere soll nun entgegen der zunächst vorliegenden Geschäftsordnung das Kursangebot und dessen Umfang sowie die Veranstaltungen unter Mitwirkung des Arbeitskreises mehrheitlich gemäß dem Raumangebot festgelegt werden. Eigentlich sollte der Arbeitskreis künftig nur beratend tätig werden, nicht aber mitbestimmen dürfen.