Taucher finden Munition im Waldsee in Senden

Taucher des THW haben am Freitag im nördlichen Teil des Waldsees in Senden Packungen mit mehreren hundert Schuss Munition gefunden. Wie die Polizei mitteilt, führten die Taucher dort Übungen durch. Nach ersten Ermittlungen wurde die Munition wohl erst wenige Tage zuvor im See entsorgt.

Die Polizei bittet um Hinweise zur entsorgten Munition in Senden

Die Polizeistation Senden bittet Zeuginnen und Zeugen, die in den vergangenen Tagen Verdächtiges am Waldsee beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)