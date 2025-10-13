Warum ein Tierarzt aus Senden nach 43 Jahren seine Praxis verschenkt

Als Stevo Uzur im Sommer seine Kleintierpraxis schloss, war das ein emotionaler Moment. Was sollte mit der Ausstattung geschehen? 43 Jahre lang hatte er Tiere behandelt, getröstet und Leben gerettet – nun standen die Räume leer. 20 Jahre lang war die Praxis in Senden sein Lebensmittelpunkt gewesen. Lange hatten er und seine Frau Sylvie gehofft, dass jemand dort weitermachen würde. Doch ein Nachfolger hatte sich nicht finden lassen. Für die Praxis aber fand sich eine ungewöhnliche Lösung.

Zuerst lohnt sich ein Blick auf all die Jahre, die Uzur und seine Frau hier verbracht haben. „Hier wohnen die größten Katzenfreunde der Welt. Uns kann man nicht therapieren.“ Am Eingang seines Hauses macht ein Schild mit diesem Spruch deutlich, was dem Tierarzt wichtig ist. Noch vor kurzem streiften hier die Samtpfoten ihres Katers um ihre Beine, heute leben bei ihm und seiner Frau zwei Schildkröten.

Das Schild am Eingang vom Haus des Ehepaars Uzur.

In Senden führten Stevo und Sylvie Uzur 43 Jahre lang eine Kleintierpraxis

„Mein Mann ist vor allem ein Katzenflüsterer“, schwärmt Sylvie Uzur. „Bei fast allen Patienten in unserer Kleintierpraxis konnte ohne Narkose Blut abgenommen werden.“ Die Tierbesitzer schätzten bei Uzur besonders, dass er sich für die Behandlungen sehr viel Zeit genommen hat. „Ruhig sein ist einfach mein Naturell“, sagt er schmunzelnd. Glücklicherweise habe er mit seiner Einzelpraxis keinen Chef gehabt, der ihn zur Eile drängte. Entsprechend ruhig blieben dann auch meist seine Patienten.

Unter ihnen waren winzige Mäuse, die kastriert wurden, oder kleinste Chamäleons mit Magen-Darm-Problemen. Zu den größeren Patienten zählten Doggen und Bernhardiner oder Josef, das Hängebauchschwein, das zur Pediküre kam.

Praxiseinrichtung an Tierschutzverein in Bosnien gespendet

„Und Codie“, lacht Sylvie Uzur und ist sichtlich berührt: Ihr ist der Border Collie, der jeden Monat erschien und vor lauter Freude versuchte, auf den Tresen zu springen, noch in lebhafter Erinnerung. „Mindestens hundert Mal war er bei uns.“ Glücklicherweise seien es bei ihm bis auf eine Hüftoperation nur Routineuntersuchungen gewesen.

Die Tiere schienen die Zuneigung und Aufmerksamkeit zu erkennen, die ihnen Uzur entgegenbrachte. „Ich glaube, manche Tiere haben gemerkt, dass wir ihr Leid lindern konnten“, sagt er. Gerührt erinnert er sich an jene Katze, die unter einer schmerzhaften, eingewachsenen Kralle litt. Vertrauensvoll hatte ihm damals das Tier sofort die Pfote entgegengestreckt.

Die komplette Praxiseinrichtung wurde von Anita und Klaus Kellerer nach Bosnien gebracht.

Tierarztpraxis in Senden: Patienten waren wie Familienmitglieder

Zu Uzurs Patienten zählten auch viele Reptilien: „Ich musste oft verletzte Tiere behandeln“. Darunter war eine Schildkröte, die unter einen Rasenmäher geraten war. Er konnte ihren gebrochenen Panzer mit einem Netz und Zweischichtkleber retten. Sogar ein Krokodil war einmal dabei. Uzur mahnt: „Es ist in den meisten Fällen nicht möglich, einem Reptil eine artgerechte Haltung zu bieten.“ Viele Tiere würden krank und überlebten in Gefangenschaft nur wenige Jahre. „Es ist Tierquälerei, wenn man ein Chamäleon tagein, tagaus auf der Schulter trägt“.

Sylvie Uzur hat die Tierbesitzer gerne unterhalten, während deren Lieblinge behandelt wurden. Mit ihrer liebevollen Art lenkte die Frau deren Aufmerksamkeit in nervenzehrenden Momenten auf die Kunstwerke an der Wand oder setzte sich zu ihnen auf den Stuhl im Praxisraum. „Für viele unserer Kunden waren ihre Tiere tatsächlich echte Familienmitglieder. Um diesen Beruf auszuüben, braucht man Liebe zu Menschen und zu Tieren“, betont Sylvie Uzur. „Meine Frau war immer die gute Seele der Praxis“, sagt der Tierarzt.

Im Juli schlossen sie endgültig. Am Ende sei das Arbeitspensum zu hoch gewesen, sagt der 67-Jährige. „Unsere Zeit und unsere Kräfte haben einfach nicht mehr ausgereicht.“ Er hat Verständnis dafür, dass viele Tierärzte vor den hohen Anforderungen einer eigenen Praxis zurückschrecken. „Es ist ein großes Wagnis, neu zu starten“. Auch für ihn und seine Frau sei es anfangs nicht leicht gewesen. Über viele Jahre hinweg hatten eine sehr gut laufenden Praxis aufgebaut.

Lebenswerk verschenkt: Ehepaar aus Gersthofen brachte Praxis nach Bosnien

„Wir haben zum Ende hin viel darüber nachgedacht, was mit unserem Lebenswerk passieren sollte“, erzählt Sylvie Uzur. „Es wäre sehr traurig gewesen, wenn die Ausstattung einfach in einer Garage verstaubt und zerfallen wäre.“

Schließlich setzten sie eine kleine Anzeige in die Zeitung, um zunächst die Möbel und die Dekoration zu verschenken. Woraufhin sich das Ehepaar Kellerer aus Gersthofen meldete und den Uzurs von dem Tierschutzprojekt „Save the Dogs“ in Bosnien erzählte. Diese Anfrage war Uzur auf Anhieb sympathisch. Er fasste den spontanen Entschluss: „Wir spenden die komplette Praxis an dieses Tierschutzprojekt.“ Das Ehepaar aus Gersthofen wollte eigentlich mit dem Auto zur Abholung kommen, aber Uzur winkte ab: „Bitte kommt mit einem Anhänger. Ihr braucht viel mehr Ladefläche.“

Große Dankbarkeit bei Bruno Jelovic von „Save the Dogs“

In Bosnien konnte Bruno Jelovic, Gründer und Betreiber des Projekts, sein Glück kaum fassen. Völlig überwältigt von dieser großzügigen Spende veröffentlichte er ein emotionales Video über das Geschenk aus Deutschland, das von vielen Menschen weiterverbreitet wurde. Der Wert der Spende an Save the Dogs: rund 100.000 Euro.

Wie wird sich nun der Ruhestand der Uzurs weiter gestalten? „Wir wollen reisen – Kroatien, Frankreich, Frankreich, Kroatien“, sagt Uzur und meint damit seine Heimat und die Heimat seiner Frau. Sylvie freut sich schon auf ein neues Haustier – nämlich einen Hund. Sie sind sehr glücklich, dass mit ihrer Praxis nun weiterhin Sinnvolles geschieht. Es fühlt sich gut für die beiden an, dass damit künftig die rund 1000 ehemaligen Straßenhunde versorgt werden können. Nächstes Jahr ist eine Reise zu „Save the Dogs“ geplant. Und wer weiß – vielleicht greift Uzur in Bosnien noch einmal zum Skalpell. Bei dem Gedanken huscht ein Lächeln über sein Gesicht. „Das verlernt man ja nicht“, sagt er überzeugt.