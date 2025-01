Transporter überschlägt sich: Zwei Verletzte bei Unfall auf A7 am Dreieck Hittistetten

Zwei schwer beschädigte Fahrzeuge, deren Fahrer jeweils leicht bis mittelschwer verletzt wurden, sind die Bilanz eines Unfalls, der sich in der Nacht zum Freitag kurz nach 1 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Norden wenige hundert Meter vor dem Autobahndreieck Hittistetten ereignete.

Wie die Polizei ermittelte, suchte der 27-jährige Fahrer eines VW-Golf-Variant, während er auf der rechten Spur unterwegs war, einen in seinem Auto liegenden Gegenstand. Dabei übersah er einen vor ihm fahrenden VW-Transporter und fuhr auf diesen auf. Sein eigenes Fahrzeug wurde durch den Aufprall nach rechts von der Fahrbahn geschleudert und kam rechtwinklig zur Straße in der Böschung zum Stehen. Der vorausfahrende Transporter kam ebenfalls ins Schleudern, überschlug sich, kippte auf die Seite und blieb in der Böschung liegen.

Beide Fahrer konnten sich selbstständig aus ihren Fahrzeugwracks befreien und wurden vom Rettungsdienst nach Erstversorgung vor Ort in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird vorläufig jeweils als wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Weißenhorn sicherte die Unfallstelle ab, sodass der Verkehr ungehindert auf der linken Spur vorbeilaufen konnte. Mehrere hundert Meter zuvor hatte die Feuerwehr Illertissen eine Vorwarnung erstellt. Nach dem Abschleppen und den Aufräumungsarbeiten konnte die Straße gegen drei Uhr wieder freigegeben werden.