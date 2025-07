Tun sich für die Johanniter in Senden noch weitere Türen auf?

Das neue Schild wurde erst vor einigen Wochen angebracht, doch der Wechsel in der Wullenstetter Kindereinrichtung an der Lange Straße liegt schon etwas länger zurück. Seit März führen hier die Johanniter die Regie. Verbunden damit ist die Erwartung, dass es mit der Einrichtung wieder aufwärts geht.

Zuletzt waren dort gerade einmal 1,5 Gruppen „in Betrieb“, jetzt seien es bereits wieder drei, so Johanniter-Sprecher Michael Schmidt. Wann wieder sämtliche fünf Gruppen belegt werden können, sei zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht absehbar. Denn auch die Johanniter seien vom Problem des grassierenden Personalmangels im Betreuungsbereich nicht ausgenommen. Berufstätigen Eltern aber bereiten die fehlenden Plätze große Probleme, wie vor einigem Wochen in Senden bei einer Veranstaltung mit Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf sehr klar angesprochen wurde.

Johanniter übernehmen Kindereinrichtung in Senden-Wullenstetten

Mit dem Wechsel erhielten die Räumlichkeiten einen frischen Anstrich und wurden in dem und um das Gebäude noch weitere kleinere Veränderungen vorgenommen. Durchaus in der Absicht der Imageverbesserung für das Haus, wie die Verantwortlichen durchblicken ließen. Interne Probleme hätten den personellen Engpass noch zusätzlich verschärft. Zustande gekommen sei der Wechsel schließlich „im gegenseitigen Einvernehmen“, wie es die Bürgermeisterin diplomatisch ausdrückte.

Für den bisherigen kirchlichen Träger bedeutet der Wechsel somit eine Entlastung, für die Johanniter gleichzeitig die Fortschreibung einer Erfolgsgeschichte. Das Kinderhaus Königskinder sei die 200. derartige Einrichtung in Bayern unter ihren Fittichen, war bei einer kleinen Feier anlässlich der Übergabe zu erfahren und gleichzeitig die 660. Kita der Johanniter bundesweit.

Das Kinderhaus solle ein „Ort sein, an dem sich die Kinder wohlfühlen“, so drückte Schäfer-Rudolf den Wunsch der Stadt für die Einrichtung aus. „Wir sind jetzt die Königskinder, wir wurden an die Hand genommen, die Johanniter sind gekommen“, hieß es in dem Lied, das der Kindergarten-Chor vor den Besuchern intonierte. Der Neustart wäre allem Anschein nach geglückt. „Und vielleicht bleibt es für die Johanniter ja nicht bei dem einzigen Haus in Senden“, gab sich die Bürgermeisterin als Orakel und fügte noch vielsagend hinzu: „Wir arbeiten bereits daran.“