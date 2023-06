Senden

Turnhalle in Senden: Gericht lehnt weitere Klage ab

Seit der Baustopp aufgehoben wurde, darf an der Turnhalle weitergebaut werden.

Plus Anwohner haben gegen den Bebauungsplan am Schulzentrum geklagt und diverse Vorwürfe vorgebracht. Die Richter am Verwaltungsgerichtshof weisen diese als unbegründet ab.

Erfolg für die Stadt Senden in Sachen Turnhalle: Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof München (VGH) hat über einen sogenannten Normenkontroll-Eilantrag zum Bebauungsplan der Dreifach-Turnhalle am Schulzentrum entschieden und die Anträge der Eigentümer eines Grundstücks in unmittelbarer Nähe abgelehnt. Die Anwohner hatten gegen das Bauvorhaben diverse Vorwürfe zu den Themen Artenschutz, Lärm und Standort vorgebracht.

Kläger bemängeln zu viel Licht in ihrem Wohnhaus in Senden

Sie hatten mehrere Aspekte rund um den Bebauungsplan zur Dreifach-Turnhalle bemängelt. Angeführt wurde die streng geschützte Haselmaus, der die Holsteiner Straße als Lebensraum diene. Ein Gutachten, das im Zuge der Turnhallen-Planungen angefertigt wurde, kommt aber laut Gerichtsbegründung zu dem Ergebnis, dass keine Haselmäuse nachzuweisen sind. Zudem liegt dem Gericht ein Gutachten zu Fledermäusen vor, bei dem "im Eilverfahren keine Unvollständigkeit oder Fehlerhaftigkeit" erkannt werden konnte. Hier hatten die Kläger eine Hecke als Leitstruktur für die Tiere erwähnt. Diese soll jedoch bis auf die Zugangsbereiche zu Parkplatz und Halle erhalten bleiben. "Für den Senat ist nicht ersichtlich, dass die Bestände in der Halde einschließlich Illerhangleite und Stadtpark durch die Festsetzungen im Bebauungsplan und das dort geplante Vorhaben bedroht würden", heißt es in der Begründung des VGH. "Entgegen der Behauptung der Antragsteller" seien auch Brutvögel in der Untersuchung bedacht. Das Gutachten komme abschließend zu dem Ergebnis, dass die Dreifach-Turnhalle aus Sicht des strengen Artenschutzes gebaut werden könne, wenn einige Punkte beachtet werden. Diese seien in der Festsetzung des Bebauungsplans enthalten.

