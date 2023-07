Unbekannte besprühen Auto mit gelber Farbe

In Senden ist Schaden an einem geparkten Auto entstanden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Senden im Bereich der Ludwig-Heinz-Straße, ein Auto mit gelber Farbe besprüht. Wie die Polizei mitteilt, ist dadurch Sachschaden entstanden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich telefonisch an die Polizeistation Senden, Telefon 07307/910000 zu wenden. (AZ)