Unbekannter fährt Mercedes an und flüchtet danach

Ein Unbekannter hat am Freitag in der Zeit zwischen 7 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Ulmer Straße in Senden einen dort abgestellten, schwarzen Mercedes angefahren. Danach entfernte sich die Verursacherin oder der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von rund 1500 Euro zu bemühen. Die Polizei sucht Hinweise, Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Telefonnummer 07309/96550 melden. (AZ)

Jens Carsten

Unfallflucht

Mercedes-Benz