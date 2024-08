Unbekannter stiehlt Gegenstände aus Garage in Senden

Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag von 9.30 bis 9.45 Uhr Zutritt zu einer unverschlossenen Garage in der Wielandstraße in Senden verschafft. Wie die Polizei mitteilt, nahm er dort diverse Gegenstände an sich, verstaute sie in seinem vor der Garage geparkten Auto und fuhr davon. Ein Anwohner beobachtete den Vorfall, dennoch konnte der Täter zunächst unerkannt entkommen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 07307/91000-0 zu melden. (AZ)