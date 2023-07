Unfallflucht auf Supermarktparkplatz in Senden

Die Täter flohen vom Unfallort und hinterließen an dem Auto einen Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei Senden bittet um Mithilfe.

Unbekannte haben ein Auto in Senden beschädigt und sind dann einfach davongefahren. Am Donnerstagvormittag stellte eine Frau ihr Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Berliner Straße. Als sie nach einer Stunde zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass die vordere rechte Seite beschädigt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Anhand des Schadens am Auto geht die Polizei Senden davon aus, dass der oder die Täter sich unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Personen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07307/ 91000-0 bei der Polizei Senden zu melden. (AZ)