Sendnerin feiert 103. Geburtstag: Der Humor hält sie jung

Die Freude darüber, dass so viele Menschen an ihrem großen Geburtstag teilhaben und ihr gratulieren, ist Leopoldine Girschikofsky deutlich anzumerken. Sie ist zweitälteste Bürgerin der Stadt Senden und erfreut sich geistiger Frische. Nur mit dem Hören klappt's nicht mehr so richtig, aber dafür gibt es heutzutage gute Hilfsmittel. So plaudert sie mit Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf, die zu Besuch kommt. Ihren Humor offenbart sie in dem Satz „wenn ich nicht in den Spiegel schaue, fühle ich mich jung“, streicht sich über das Gesicht und meint, „wenn ich aber in Spiegel guck‘, dann weiß ich schon, wie alt ich bin.“



Ursula Katharina Balken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Claudia Schäfer-Rudolf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis