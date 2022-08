Senden

Wie soll das Sendener Hallenbad in Zukunft beheizt werden?

Lokal Laut einer Untersuchung ist Fernwärme für das Hallenbad in Senden die beste Option - gäbe es da nicht das Problem der fehlenden Leitungen, das bis zu acht Jahre andauern könnte.

Von Carolin Lindner

Es ist eine Situation, wie sie zurzeit auch viele Sendenerinnen und Sendener trifft: Die Heizung ist in die Jahre gekommen und muss bald ausgetauscht werden. Doch was soll folgen? Erdgas kommt für die meisten aufgrund der aktuellen Preissteigerungen und der instabilen Versorgungslage nicht mehr infrage. Viele wünschen sich Fernwärme, die jedoch in manchen Orten nicht zur Verfügung steht oder deren Leitungen wegen hoher Nachfrage erst in einigen Jahren gelegt werden können. Vor genau diesen Problemen steht die Stadt Senden nun auch wegen des See- und Hallenbads: Wie soll dort in Zukunft geheizt und Strom erzeugt werden?

