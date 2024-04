Hecke gerät in Witzighausen in Vollbrand

Unsachgemäß entsorgte Asche soll wohl den Vollbrand einer Hecke in Witzighausen verursacht haben.

Eine etwa zehn Meter lange Hecke im Bgm-Kuhn-Weg ist am Donnerstagnachmittag im Sendener Stadtteil Witzighausen in Vollbrand geraten. Wie die Polizei mitteilt, löste wohl unsachgemäß entsorgte Asche nach derzeitigem Ermittlungsstand den Heckenbrand aus, da sich vermutlich noch Glutnester in der Asche befanden.

Bei dem Heckenbrand in Witzighausen wurden niemand verletzt

Der Brand konnte jedoch rasch durch die Feuerwehr Witzighausen gelöscht werden. Es wurden dabei weder Personen verletzt, noch bestand die Gefahr, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus überging. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro und die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der unsachgemäß entsorgten Asche ein. (AZ)