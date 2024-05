Hotelgast bezahlt Rechnung nicht

Die Polizei berichtet über Betrug in Senden. Ein Mann reiste ab, ohne seine Hotelrechnung zu begleichen.

Ein Betrugsfall hat sich in Witzighausen ereignet. Zwischen 9. und 14. Mai mietete sich ein 29-jähriger Mann in einem Hotel in dem Sendener Stadtteil ein. Am Dienstag reiste der Hotelgast ab, ohne die offene Rechnung im mittleren dreistelligen Bereich zu begleichen, so die Polizei. Aufgrund der hinterlegten Daten ist die Identität des Mannes zwar bekannt, allerdings ist sein aktueller Aufenthaltsort unklar. Daher bedarf dies weiterer Ermittlungen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. (AZ)