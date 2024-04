Pedelec-Fahrerin verletzt sich bei Unfall in Witzighausen

Eine Pedelec-Fahrerin biegt in Witzighausen nach links ab, im selben Moment überholt sie ein Auto. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Eine Pedelec-Fahrerin ist am frühen Mittwochabend an der Kreuzung Illerberger Straße – Marienstraße in Witzighausen mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Pedelec-Fahrerin von der Illerberger Straße nach links in Richtung Marienstraße abbiegen. Beim Abbiegen stieß sie mit dem Auto zusammen, das sie in diesem Moment links überholte.

Beim Unfall in Witzighausen entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro

Zur Klärung des exakten Unfallhergangs hat die Polizei Weißenhorn die Ermittlungen aufgenommen. Die Pedelec-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)