Senden-Witzighausen: Schwarzfahrer will Kontrolleur Fausthieb verpassen

Senden

Schwarzfahrer will Kontrolleur Fausthieb verpassen

Der Mann ohne Fahrkarte will in Witzighausen davonlaufen. Als ihn das Bahnpersonal aufhält, holt er zum Schlag aus.
    Kontrolleure haben zwischen Weißenhorn und Ulm Fahrscheine überprüft, ein Passagier wurde aggressiv.
    Kontrolleure haben zwischen Weißenhorn und Ulm Fahrscheine überprüft, ein Passagier wurde aggressiv. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Ein Schwarzfahrer hat am Dienstagabend versucht, einem Kontrolleur einen Faustschlag zu verpassen. Zuvor hatte er sich auf der Fahrt zwischen Weißenhorn und Ulm geweigert, seine Personalien zu nennen und wollte in Witzighausen aussteigen und fliehen.

    Das unterbanden die Fahrkartenkontrolleure. Daraufhin wollte der Mann zuschlagen. Das Personal der Bahn hielt den 42-Jährigen am Boden des Bahnsteigs fest, bis die Polizei eintrag. Den erwarten Strafverfahren wegen Leistungserschleichung und versuchter Körperverletzung. (AZ)

