Schwarzfahrer will Kontrolleur Fausthieb verpassen

Ein Schwarzfahrer hat am Dienstagabend versucht, einem Kontrolleur einen Faustschlag zu verpassen. Zuvor hatte er sich auf der Fahrt zwischen Weißenhorn und Ulm geweigert, seine Personalien zu nennen und wollte in Witzighausen aussteigen und fliehen.

Das unterbanden die Fahrkartenkontrolleure. Daraufhin wollte der Mann zuschlagen. Das Personal der Bahn hielt den 42-Jährigen am Boden des Bahnsteigs fest, bis die Polizei eintrag. Den erwarten Strafverfahren wegen Leistungserschleichung und versuchter Körperverletzung. (AZ)